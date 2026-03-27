「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在でユニチカが「売り予想数上昇」２位となっている。 きょうの東京市場でユニチカは続落している。２５日の取引終了後、東京証券取引所からスタンダード市場への変更承認を受けたと発表した。パッシブ系資金による機械的な株式放出による需給悪化懸念から翌２６日に同社株は一時ストップ安の水準まで売られており、下値不安の高まりが