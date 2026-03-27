2026年3月27日、メジャーリーグが開幕。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）がブリュワーズ戦に「6番・一塁」で先発出場し、メジャー初本塁打を記録した。一方でチームは2対14と大敗を喫し、投打に課題を残すスタートとなった。本稿では、今日の試合データに基づき、村上のメジャーデビュー戦における全4打席の動向を詳報としてまとめる。 【画像】村上宗隆が雄叫