株式会社サイトロンジャパンは、Askarブランドの多目的アストログラフ「FRA400C鏡筒」と「FRA400C用レデューサー」を3月27日（金）に発売する。 FRA400C鏡筒 FRA400Cは、従来モデル「FRA400」の光学系を踏襲しつつ、カメラ向けの交換レンズのようなヘリコイド式フォーカス機構と絞り機構を備えたのが特徴。 絞り機構には17枚羽根を採用し、F5.6～F22の範囲で設定可能。最短撮影距離は5m。天体写