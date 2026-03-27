この記事をまとめると ■クルマを乗るにあたって世界各国で交通ルールが存在する ■スペインの交通ルールは独特だ ■現地では年々ルールが厳しくなっているという声が出ている ダメな理由が不明なスペインの謎ルール 海外の交通ルールはにわかには信じがたいものが散見できます。たとえば、アメリカのアラバマ州では「目隠しをして運転してはならない」という当たり前のような規則が制定されています。100年以上昔のことだそうで