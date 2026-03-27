京都市で２つの警察署が統合し、新たに「左京警察署」が開署しました。 警察官ら約90人が集まり行われたのは、「京都府左京警察署」の開署式です。 左京区ではこれまで、北部は「下鴨警察署」、南部は「川端警察署」が管轄してきました。ひとつの区に２つの警察署があったため、区民が問い合わせ先に迷うことがあるなどし、業務の効率化を図るためにも統合に至ったということです。 （左京警察署中久保光彦署長）「地域