緊迫する中東情勢をうけて、関西電力は一部の電気料金が値上げする可能性を示しました。 関西電力の森望社長はイランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖について、燃料の調達先に直ちに影響が出る状況ではないとしたうえで、世界的なエネルギー不足の可能性もあると警戒感を示しました。 一方で電気料金については、次のように話しました。 （森望社長）「６月ぐらいからの電気代にはこの影響が出てくる可能性がござ