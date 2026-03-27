京都市の世界遺産・仁和寺で名勝「御室桜」の観賞用デッキが設置されました。 桜の名所として知られる世界遺産・仁和寺。春には境内に染井吉野やしだれ桜などが咲き誇ります。 なかでも有名なのは遅咲きで背丈の低い「御室桜」。国の名勝にも指定されていますが、樹齢360年を超え、枯死が危惧されていたことから、住友林業らと共同で組織培養を行い、培養した苗木は2014年にはじめて開花してから花を咲かせ続けています。