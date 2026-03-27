【エルサレム＝福島利之】イスラエルの民放「チャンネル１２」などは２５日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相がトランプ米大統領と電話会談した際、イラン国民に街頭に出て政権を打倒するよう共同で呼びかけることを提案し、拒否されたと報じた。米イスラエルの当局者の話としている。米国とイスラエルは、イランの体制崩壊を巡る思惑では温度差が浮き彫りになっている。報道によると、イスラエル軍がイランの最高安全保障委員会の