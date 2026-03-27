「選抜高校野球・準々決勝、中京大中京２−１八戸学院光星」（２７日、甲子園球場）中京大中京が接戦を制し、５年ぶりの４強進出を決めた。初回に松田の適時二塁打で１点を先制すると、同点で迎えた五回には神達の犠飛で勝ち越しに成功した。投げては先発の安藤が７回１失点、８奪三振の快投を見せた。２番手の左腕・太田も緊迫した状況でのマウンドだったが、落ち着いてストライクを先行させ反撃を許さなかった。これで