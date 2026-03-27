八戸学院光星戦に先発した中京大中京・安藤＝甲子園選抜高校野球大会第9日は27日、甲子園球場で準々決勝が行われ、中京大中京（愛知）が八戸学院光星（青森）に2―1で競り勝った。5年ぶりの4強入り。先発の安藤が7回1失点と好投し、終盤を太田が完璧に封じた。第2試合は智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が対戦。