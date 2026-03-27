サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の出場権を懸けた大陸間プレーオフ（PO）は26日、メキシコのモンテレイで行われ、ボリビアが初戦でスリナムを2―1で下した。31日に同POで争う二つのうち一つの出場権を懸けてイラクと対戦する。勝者は本大会でフランスなどと同じ1次リーグI組に入る。（共同）