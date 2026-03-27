２７日午前０時３５分頃、東京都目黒区自由が丘の２階建て住宅で「１階が火事。中に逃げ遅れている人がいる」と住人男性から１１９番があった。東京消防庁によると、隣接する住宅３棟とアパート１棟を含む５棟の計約２２０平方メートルを焼き、約５時間後に消し止められた。警視庁碑文谷署によると、火元の住宅からは７０歳代くらいの男性が、隣の２階建て住宅からは８０歳代くらいの女性が救助されたが、２人は現場で死亡が確