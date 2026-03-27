米加州ロスアラミトス統合軍訓練基地に整列したUH60ブラックホークヘリコプターの編隊/Staff Sgt. Chau Le/40th Infantry Division/US Army National Guardワシントン（CNN）米カリフォルニア州サンタアナのジョン・ウェイン空港上空で、着陸しようとした旅客機の直前を州兵のヘリコプターが横切る異常接近があり、米連邦航空局（FAA）が調査に乗り出した。現地時間の24日夕、同州サンフランシスコ発のユナイテッド航空589便（ボー