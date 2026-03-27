テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが２７日、自身のインスタグラムを更新。２６日放送で番組を卒業した経済番組「ＷＢＳ」への思いを明かした。竹崎アナ「昨夜の放送をもってＷＢＳを離れることになりました。１年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で０から勉強しようと心に決めたのがついこの間のことのようです。毎週様々な業界の企業を訪れ現場の声を聞かせていただいたり、展示会を練り歩