ホラー映画『ロングレッグス』を手掛けたオズグッド・パーキンス監督による映画『KEEPER（原題）』が、邦題を『KEEPER／キーパー』として5月29日より、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国公開されることが決定。ティザービジュアルと特報が解禁された。【動画】異常なほどの緊張感と予測不能な怪異が炸裂する迷宮的な映像世界―映画『KEEPER／キーパー』特報2024年の全米サマーシーズンに大ヒットを飛ばし、日本