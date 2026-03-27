◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手が「４番・一塁」で先発出場し、３回に華麗な守備で、ピンチを救った。両軍無得点の３回は、先発の山本由伸投手が下位打線に２本のヒットを浴びて１死一、二塁のピンチを迎えたが、マルテの強烈な一塁線へのライナーを華麗にジャンピングキャッチ。飛び出した二塁走者を見逃さ