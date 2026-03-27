◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、４回に今季初失点を喫した。前年チャンピオンの証しであるゴールドユニホームを身にまとい、初回は無失点の立ち上がり。１番マルテには粘られながらも１０球目のス