◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝枠順決定毎日杯の出走馬７頭の枠順が、３月２７日、決定した。未勝利馬としてアルメリア賞・１勝クラスを制したカフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）は武豊騎手とのコンビ継続で、２枠２番。シンザン記念３着のアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は４枠４番に決まった。フラワーＣで重賞