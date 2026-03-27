米トランプ大統領のイラン攻撃に少なからず影響を与えたとされるキリスト教福音派について2026年3月26日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）がとりあげた。「米国の福音派は1970年代後半から強力な政治勢力として台頭した」思想史・宗教学に詳しい立教大学教授の加藤喜之さんによると「米国における福音派は独自の発展を遂げた特殊な宗教集団で1970年代後半から強力な政治勢力として台頭した」という。世界にはさ