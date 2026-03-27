本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席に打球速度111.1マイル（約178.8キロ）の超速右前打を放った。メジャー通算2591安打の大物解説者も「見てくれ。美しいスイングだ」と絶賛した。0-0で迎えた初回の第1打席。先発右腕のギャレンをいきなり捉えた。カウント2-2から5球目のナックルカー