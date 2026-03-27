【刀八毘沙門天レスポール】（新潟県木目様内緒歳）2025年の大晦日にHARDOFFのネットモールで見つけて、見た目のインパクトにやられました。3ピックアップに毘沙門天さんって、、、ありだ！！！って心酔しちまいました。ChatGPTさんと一緒にこのギターを分析して、塗装も、刀八毘沙門天の絵も、仏具の結界的な意味合いも、ピックガードやバイワイヤリング、ネジなどのレリック加工も、凄い拘りを感じ、タイトルの毘沙門天さ