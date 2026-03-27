イタリアが北アイルランドに勝利3大会ぶりのワールドカップ（W杯）本大会出場へ、2006年の優勝メンバーが率いるイタリア代表が欧州プレーオフ初戦を突破した。現地では、イタリア代表のチームスピリットが称賛されている。イタリアは4回のW杯優勝を誇る強豪として知られるが、直近の2大会はまさかの欧州予選敗退の憂き目に遭った。2018年ロシアW杯に向けた欧州予選で敗退を喫すると、2021年に開催された欧州選手権（EURO）で優