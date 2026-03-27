記事ポイントSEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」の事前登録が2026年3月13日よりスタート集団戦闘×ローグライト×合成を組み合わせたファンタジーRPG6大種族による戦略バトルや7つのミニゲームなど多彩なコンテンツを用意SEVENが、スマートフォン向けゲーム「闇カワ！もふもふハムスター団」の事前登録を2026年3月13日に開始しました。集団戦闘×ローグライト×合成を融合させた新感覚のファンタジーRPGで、可愛くも勇敢なハム