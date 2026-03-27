記事ポイント約250cmの超ロングケーブルで車外からモニタリングできるプロ仕様OBD2診断機約36,000件の故障コード情報を内蔵し、9つのOBD2/EOBD標準プロトコルに対応QRコードによる診断レポート出力やバッテリー健康度チェック機能も搭載カー用品ブランドMAXWINから、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」が登場しています。約250cmの超ロングケーブルを搭載し、車外での作業効率を大幅に向上させた注目のアイテムで