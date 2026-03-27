記事ポイントトヨタ「ハイエース」ベースの防音・音響設計車両「ほちょうきカー」を4者共同で開発山間部や離島の医療施設・介護施設にも出向き、補聴器の効果測定やフィッティングを提供2026年度に東海地区・首都圏で実証実験を開始予定補聴器フォーラム東海、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループの4者が、補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を共同開発しています。東海地区・首都圏の医療機関や介護施設と