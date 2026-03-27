ミラノ五輪では、フリーでの完璧な演技で、5位から大逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。ただ、2019年の結成時、木原龍一はバイト生活中で、三浦璃来も壁にぶち当たっていた。それから7年。2人を成長させた、カナダでの暮らしとは――。【画像】「ラフな練習着姿が新鮮！」「筋力がスゴイ…」三浦璃来を片手で持ち上げる木原龍一初出：「週刊文春」2026年3月5日号。年齢、肩書は当時のまま。三浦璃来と木原龍一©JMPA◆