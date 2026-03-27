〈「取材陣が自分たちの前を素通りしていく」7年前に“運命の出会い”、バイト生活、ペア解消も経て…三浦璃来＆木原龍一ペアが金メダルを掴むまで〉から続くミラノ五輪では、フリーでの完璧な演技で、5位から大逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。ただ、2019年の結成時、木原龍一はバイト生活中で、三浦璃来も壁にぶち当たっていた。それから7年。2人を成長させた、カナダでの暮らしとは――。（全3回の2回目／はじめから読む