日本時間4月12日にアメリカ・マイアミで開催される『UFC 327』（U-NEXTで見放題ライブ配信）で、UFC世界フライ級王者のジョシュア・ヴァン（24／ミャンマー）の持つベルトに挑戦が決定した平良達郎（26）。試合を目前に控えた3月末、練習地のアメリカ・デンバーから日本のメディアに向けたオンラインインタビューに応じた。【動画】朝倉未来＆芦澤竜誠が初対談『BD』出場理由やスピリチュアル、好きなアニメまで語り合う2022年