中京大中京２―１八戸学院光星（準々決勝＝２７日）中京大中京（愛知）が接戦を制した。一回、松田の適時二塁打で先制。八戸学院光星（青森）はその裏、新谷翔の遊ゴロが敵失となった間に１点を返して同点とした。中京大中京は五回に神達の犠飛で勝ち越し、安藤、太田の継投で逃げ切った。