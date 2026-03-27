〈17歳の三浦璃来と出会い…「女の子を3人も」木原龍一が“りくりゅう”結成前に抱いていた「唯一の懸念点」〉から続くミラノ五輪では、フリーでの完璧な演技で、5位から大逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。ただ、2019年の結成時、木原龍一はバイト生活中で、三浦璃来も壁にぶち当たっていた。それから7年。2人を成長させた、カナダでの暮らしとは――。（全3回の3回目／はじめから読む）【画像】「ラフな練習着姿が新鮮！」