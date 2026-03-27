フランスで留学中だった黒崎愛海さん（当時21）が行方不明となった事件で、フランスの裁判所が、殺人罪に問われたチリ人の元交際相手に対し、「終身刑」を言い渡しました。【映像】ニコラス・セペダ被告の様子黒崎愛海さんは10年前、留学中のフランス東部・ブザンソンで行方不明となり、元交際相手でチリ人のニコラス・セペダ被告（35）が殺人罪で起訴されました。遺体は発見されておらず、状況証拠の積み重ねにより、1審、2