◇第98回全国選抜高校野球大会第9日準々決勝中京大中京（愛知）2―1八戸学院光星（青森）（2026年3月27日甲子園）昨秋の東海王者の中京大中京（愛知）が準々決勝で八戸学院光星（青森）を破り、5年ぶりとなる4強に一番乗りを果たした。1931年（昭6）の第8回大会に初出場以来、選抜で歴代1位を更新する通算61勝目をマークした。初回2死一、二塁から5番・松田知輝（2年）の右越え適時二塁打で先制。同点に追いつかれて迎