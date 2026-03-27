陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件で、小泉防衛大臣はきょう（27日）の会見で、「実力組織である自衛隊において規律の維持は大変重要だ。法と規律を順守すべき自衛官が中国大使館の敷地内に侵入し、建造物侵入の容疑で逮捕されたことは誠に遺憾」などと述べました。