◆食事を美味しくさせるのはワインだけなのか？いや、人間なのではないか／人間ペアリング（1）『おひとりさまホテル』『いつかティファニーで朝食を』の人気漫画家・マキヒロチが描く、人間ドラマ×グルメコミック！“人生にカンパイ”◆【第1話】｜Libertin（渋谷）×チカちゃん（C）マキヒロチ／スターツ出版無断転載禁止