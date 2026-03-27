JR東海は、2026年度の重点施策と関連設備投資についてに発表した。単体の設備投資額は7,180億円で、うち3,670億円はリニア中央新幹線関連の設備投資となる。輸送サービスの充実には860億円を投じる。東海道新幹線では、一部時間帯で「のぞみ」を1時間に最大13本運転する「のぞみ13本ダイヤ」を活用し、需要にあわせた弾力的な列車設定を行う。また、営業車検測機能を持つ編成を含めて、N700Sの投入を進める。駅設