◆ヒルトン東京ベイの初夏アフタヌーンティー。マンゴーやメロン、枇杷などサマーフルーツが13種類も！ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva（シルバ）」より、13種類のフルーツを使用した「Fruit Afternoon Tea」が登場。期間は、2026年4月22日（水）から6月23日（火）まで。マンゴー、メロンなどの人気フルーツに加え、枇杷（びわ）やパッションフルーツなど、初夏のさまざまなフルーツを一度に堪能。味わい豊かなセイボリーと