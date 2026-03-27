◆東京マリオットホテルのあまりんアフタヌーンティーを実食レポ。ホテル工房で作った自家製チョコレートや希少なカカオ果肉も東京マリオットホテルでは、ブランドいちご“あまりん”のアフタヌーティーを2026年4月30日（木）まで開催中。甘みの強さで注目を集めるあまりんと、ホテルメイドのビーントゥバーチョコレートをかけ合わせた贅沢なスイーツがお目見え。あまりんの甘みとチョコレートの香りを活かしたパフェ、カカオの実