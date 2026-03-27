◆夕方の住宅街をのんびり歩くのが好き。お家の晩ごはんや子どもの汗の匂いに癒されて…／ときどき丁寧に暮らしたい（7）ときどき丁寧な暮らしを描くゆるやかで愛おしい日常コミックエッセイ◆【第7話】暮らしの匂い（C）シラセミチ／スターツ出版無断転載禁止