◆風土を映す車窓の旅東京メトロ千代田線〜小田急線東京メトロ千代田線の北千住駅から箱根湯本駅まで毎日運行している小田急線直通の特急ロマンスカー「メトロはこね」。地下、街なか、山々の風景へと、大きな窓から望む移りゆく景色に旅情が沸々と湧いて、旅がいっそう楽しいものに。北千住駅平日の「メトロはこね」は、北千住駅を9:47に出発。まだまだ通勤客が行き交うホームにゆっくりと入線してくるブルーの特急列車に、ちょ