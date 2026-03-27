◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務めた。3回まではスコアボードに「0」を並べたが、4回に痛恨の2ランを被弾し、先制点を失った。大歓声に背中を押されてマウンドへ。先頭のマルテには10球粘られたが、最後はスプリットで空振り三振に仕留めた。2番・キャロルも