27日午前、京都市西京区の京都大学の近くで、路線バスと軽乗用車が衝突する事故があり、乗客ら12人がケガをしました。事故があったのは、京都市西京区の京都大学桂キャンパス前の市道で、27日午前7時10分ごろ、「京阪バスと軽乗用車の事故で軽乗用車に人が閉じ込められています」とバスの乗客から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、この事故で、軽乗用車を運転していた20代の男性が重傷を負ったほか、路線バスに乗