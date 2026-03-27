小中高生の自殺者数の推移2025年の小中高生の自殺者数の確定値は、1月の暫定値から6人増えて538人となり、統計のある1980年以降最多となったことが27日、厚生労働省のまとめで分かった。24年から9人増えて、最多は2年連続。原因・動機別で見ると、健康問題、家庭問題が増えた。大人を含む全体は1132人減り、1万9188人で初めて2万人を下回った。25年の内訳は小学生10人（前年比5人減）、中学生172人（9人増）、高校生356人（5人