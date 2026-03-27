バスと軽乗用車の事故現場＝27日午前10時4分、京都市西京区27日午前7時10分ごろ、京都市西京区の京都大桂キャンパス付近で「バスと軽乗用車が衝突した」と119番があった。バスの乗客ら10人前後が病院に搬送され、軽乗用車を運転していた男性が重傷。搬送時いずれも意識はあったという。現場では、路線バスの前部が大きくへこみ、軽乗用車が横転していた。