26日、ニューヨークで開かれた全米批評家協会賞の授賞式（共同）【ニューヨーク共同】米国で権威のある文学賞の一つ、全米批評家協会賞が26日、ニューヨークで発表された。作家の多和田葉子さん（66）と市川沙央さん（46）、詩人の田中裕希さん（43）の日本人3人の作品が各部門の最終候補になっていたが、いずれも受賞を逃した。多和田さんはエッセー集「エクソフォニー」が批評部門と翻訳作品が対象の「グレッグ・バリオス翻