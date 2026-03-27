ニデックは２７日、取締役の候補者を選ぶ指名委員会の委員構成を見直し、２６日付で岸田光哉社長が委員から外れたと発表した。岸田氏以外の社外取締役４人は、引き続き委員を務める。一連の会計不正を踏まえ、公正性・客観性を高める必要があると判断した。委員長は、社外取締役の酒井貴子氏（大阪公立大教授）が続投する。また、取締役の選任・解任の基準も４月１日付で改定し、倫理観やコンプライアンス（法令順守）といっ