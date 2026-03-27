◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は左飛に倒れた。3回1死の第2打席は相手先発・ギャレンの3球目、やや内寄りの直球を振り抜いたが、左飛。フェンス手前で左翼手・ローラーに捕球されスタンドインとはならなかった。NHKBSで解説