「選抜高校野球・準々決勝、中京大中京−八戸学院光星」（２７日、甲子園球場）八戸学院光星が接戦で敗れ、１４年ぶりの４強進出はならなかった。１点を追う初回、１死二塁から敵失で試合を振り出しに戻した八戸学院光星。だが以降は中京大中京の安藤を打ち崩すことができず、２番手の左腕・太田からも好機を作ることができなかった。先発の岩崎は５回２失点でしっかりと試合を作り、２番手の北口も力強いストレートを武器