俳優谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が27日、最終回を迎えた。最終回の特別企画として、出演者がみんなで話したいことをトークする企画で、谷原が上げたのは「物価高…中でも、おにぎり」。「おにぎり三つ食べられないと満足できない体なんですけど」と語り「前は500円で済んだのが1000円くらいいく」などと語った。これに対し、スペシャルキャスターを務める歌手で俳優武田鉄矢