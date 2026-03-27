今江敏晃の楽天の戦力分析＆パ・リーグ順位予想前編３月27日にプロ野球の2026年シーズンが幕を開ける。昨シーズン、４年連続のパ・リーグ４位となった楽天は、11年ぶりに日本球界復帰を決断した前田健太をはじめ、積極的な補強を行なった。そんな楽天の今シーズンの戦力について、2024年に同チームの監督を務め、初の交流戦優勝に導いた今江敏晃氏に分析してもらった。巨人に移籍した則本昂大（左）と笑顔で言葉を交わす楽天