篠塚和典の巨人の戦力分析＆セ・リーグ順位予想前編２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は、主砲の岡本和真（トロント・ブルージェイズ）が抜けたこともあり、積極的な補強で立て直しを図る。そんな現状の戦力について、長らく巨人の主力として活躍し、引退後は巨人の打撃コーチを歴任した篠塚和典氏に聞いた。開幕投手に抜擢された、ドラフト１位の竹丸和幸photo by Sankei Visual【新人開幕投手、竹丸の評価は？】――まず